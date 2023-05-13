破產仍佔用獨立屋花園養狗 邱德根女兒遭頒令清空交還

【本報訊】已故商人邱德根的女兒邱美琪2020年4月被頒令破產後，其名下公司及西貢清水灣的獨立屋交由信託人接管。該信託公司早前入稟高等法院，指邱美琪遷出後，繼續佔用獨立屋大型花園，又飼養狗10餘隻。高院法官上月開庭聽取陳詞後，昨頒判詞並下達臨時禁制令，禁止邱美琪在花園居住，須帶走狗隻、清空花園及交還予原告。

原告為Marspan Limited，被告為邱美琪、邱美琪前夫Tan Wai Kee及任何佔用該西貢清水灣岩頭沙一幅土地的人士。判詞指出，邱美琪被頒令破產之後，信託公司人員和法庭執達主任曾到涉案獨立屋收樓。不過，邱美琪一度拒絕離開獨立屋。2022年7月。信託公司收回獨立屋，邱美琪卻仍居於獨立屋的花園內。

根據證供及相關紀錄顯示，邱美琪每天會帶狗散步，接着駕車外出，傍晚回到花園過夜。

只准朝九晚五進入 法官裁定，邱美琪及傭人無權佔用該花園，批准臨時禁制令，只允許邱美琪及前夫在每天早上9時至下午5時期間進入花園。另外，法官下令邱美琪及Tan Wai Kee支付訟費。案件編號：HCMP 968/2022