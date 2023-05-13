美議員籲制裁港區國安法29指定法官
【本報綜合報道】美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周四（11日）建議，美國政府引用聯邦涉港法律，制裁至少29名《港區國安法》指定法官。
聽證會點名胡雅文郭偉健
CECC報告認為，香港政府透過《港區國安法》刑事檢控打壓反對聲音，造成寒蟬效應。《港區國安法》構成平行法律體系，忽視陪審團和無罪推定等基本程序權利。報告列出29名參與審理國安案件的香港法官，要求美國引用聯邦《香港人權與民主法》和《香港自治法》制裁，回應他們侵蝕香港民主自由。
CECC同日就香港問題舉行聽證會，主席史密斯（Chris Smith）點名批評香港法官胡雅文（Amanda Woodcock）和郭偉健，損害香港法治和司法制度，認為有需要加以制裁。
外交部駐港公署強烈譴責
報告列出29名《港區國安法》指定法官如下：陳仲衡、陳兆愷、陳嘉信、陳慶偉、陳廣池、鄭念慈、張舉能、周家明、朱芬齡、霍兆剛、香淑嫻、關淑馨、郭偉健、林文瀚、羅德泉、李運騰、彭偉昌、彭寶琴、潘兆初、李素蘭、李義、蘇惠德、蘇文隆、司徒敬、杜麗冰、謝沈智慧、胡雅文、嚴舜儀、楊振權。
外交部駐港公署發言人周五指出，美國無良政客標榜尊重法治與司法獨立，卻公然踐踏法律公義，為反中亂港分子撐腰張目，愈發讓世人看清其「以港遏華」的卑鄙用心。
而港府亦表示強烈譴責並堅決反對，指美國國會的所謂「研究報告」及涉港情況舉行的所謂「聽證會」，是針對香港法官作出惡意詆毀和卑劣恫嚇。本港司法機構回應查詢時表示，強烈譴責任何向法官和司法人員，包括《港區國安法》下的指定法官施以不當壓力的企圖，包括建議作出制裁等。該些企圖是對香港的法治、獨立的司法制度，及法官和司法人員作公然和直接的侵犯，絕對不能接受。
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