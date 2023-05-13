美議員籲制裁港區國安法29指定法官

而港府亦表示強烈譴責並堅決反對，指美國國會的所謂「研究報告」及涉港情況舉行的所謂「聽證會」，是針對香港法官作出惡意詆毀和卑劣恫嚇。本港司法機構回應查詢時表示，強烈譴責任何向法官和司法人員，包括《港區國安法》下的指定法官施以不當壓力的企圖，包括建議作出制裁等。該些企圖是對香港的法治、獨立的司法制度，及法官和司法人員作公然和直接的侵犯，絕對不能接受。