反轉豬肚轟英偽善 黎智英子搖美乞憐

父涉違國安 求辛偉誠救人不果 壹傳媒黎智英的「國際律師團隊」及其兒子黎崇恩，今年1月曾與英國國會議員會面，乞求辛偉誠立即採取行動讓黎智英獲釋。事隔數月，外媒報道黎崇恩突然「反轉豬肚」，炮轟英國政府「虛偽」，因英國沒有充分譴責香港對異議人士的鎮壓，亦無要求釋放其父黎智英，並繼續與中國貿易。他又抨擊梵蒂岡無挺身而出，更轉向美國乞憐，聲稱美國在這些問題上「更加強大」。

抨擊梵蒂岡無代父出頭 黎智英觸犯《港區國安法》，如罪名成立，將有可能在監獄裏度過餘生。黎崇恩日前於華盛頓出席一場關於香港人權的活動中，譴責英國政府「非常軟弱」，表示「看到一個民主政府害怕，甚至需要請求為一名因言論自由而入獄的公民發言」，形容事件「令人難過」。他又指其父為天主教徒，抨擊梵蒂岡沒為黎智英挺身而出，聲稱美國在這些問題上「更加強大」。

今年1月，英國一位外交官員曾會見黎智英的法律團隊，該團隊要求與首相辛偉誠會面。辛偉誠其後表示繼續關注黎智英事件，並盡快以實際行動跟進事態發展。他又堅稱英國有權介入香港事務，並指根據《中英聯合聲明》，香港的公民自由50年不變。

聘英御狀來港抗辯受阻 正在服刑的黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪，案件定於9月開審。黎在案中獲高院批准聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen來港替他抗辯，律政司力圖阻止外國勢力沾手國安案，而3度提出上訴皆碰壁後，特首介入尋求人大釋法。

人大去年底，訂明不具有香港全面執業資格的海外律師或大律師，參與國安案件需取得特首發出的證明書，否則國家安全委員會應當介入，對該等情況作出判斷和決定。本周三（10日），立法會三讀通過《2023年法律執業者（修訂）條例草案》，有關修例訂明除非有例外的情況出現，不批准以專案方式認許海外律師國安案件的大律師；訂明申請前甄別程序；訂明覆核機制；行政長官在該機制下的決定不容在任何法院受到質疑或反對等，即海外律師參與國安案須取得行政長官證明書。

黎智英涉違《港區國安法》的案件定於9月開審。 Tim Owen