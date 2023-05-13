出路資訊SHOW 升學就業輔導

【本報訊】應屆中學文憑試（DSE）正在開考，不少學生已計劃未來的升學前路。教育局將本月19日（下周五）起一連兩日舉辦「多元出路資訊SHOW 2023」，約30間專上院校和機構將設立攤位，介紹經本地評審的專上課程，以及相關資訊。

教育局發言人昨表示，自疫情以來今年展覽會首次以實體模式復辦。場內約30間專上院校和機構將介紹經本地評審的專上課程，包括獲納入政府各項資助計劃的課程、職業專才教育課程及應用學位學士課程；應用教育文憑課程；以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。

下周五起一連兩日 九展舉辦 學友社、香港青年協會及香港基督教女青年會屆時將提供升學及就業輔導。展覽會亦有多場講座介紹多個課程、升學準備及策略，並設有專上學生分享環節。展覽會將於本月19日及20日上午10時至下午6時在九龍灣國際展貿中心二號展貿廳舉辦，民眾可免費入場，且毋須預先登記。