米埔濕地與星洲雙溪布洛濕地締姊妹盟

【本報訊】今日為「世界候鳥日」，迎來候鳥的喜訊，香港漁農自然護理署與新加坡國家公園局、世界自然基金會香港分會和新加坡分會簽署的保育遷徙水鳥合作諒解備忘錄昨日生效，促成香港米埔內后海灣拉姆薩爾濕地，與新加坡雙溪布洛濕地保護區成為姊妹濕地，共屬東亞—澳大利西亞遷飛區夥伴關係網絡。

今年「世界候鳥日」以「水」為主題，強調水對遷徙候鳥的重要性。濕地是重要的生態系統，亦為野生生物及人類提供生態功能。而米埔內后海灣濕地自1995年獲列《拉姆薩爾公約》國際重要濕地。雙溪布洛濕地保護區則是新加坡首個東盟遺產公園，1993年開放。兩個濕地自然保護區均位於東亞—澳大利西亞遷飛區內，具有生態聯繫，共同為多種多樣的遷徙鳥類，包括受威脅水鳥，提供越冬、重要覓食和棲息地。

是次諒解備忘錄涵蓋多個合作方向，包括兩個濕地保護區的管理和發展，知識和經驗交流，未來雙方在遷飛涉禽研究工作、管理培訓以及教育項目的合作，透過國際活動加強保護區的推廣。

保護遷徙水鳥 加強夥伴關係 漁護署指出，備忘錄標誌着香港與新加坡將透過更緊密合作，致力保育濕地及遷徙水鳥。新加坡國家公園局公園及康樂總監梁志超說，備忘錄將加強兩個濕地間的夥伴關係，國家公園局將為這些水鳥及其棲息地的保護繼續建立濕地保護的跨境合作。