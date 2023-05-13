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柴灣工廈外 工人追千萬欠薪
工人在大廈門外追薪。
【本報訊】昨日上午10時許，十多名工人在柴灣利眾街34號一工廈外追討欠薪，他們用布條阻擋大廈出入口，並寫上「有汗出，無糧出」等追薪字句。據布條上文字所述，相關工程欠下逾千萬元的薪金，受影響工人包括木工、棚架、泥水、鐵器、油漆及雜工等。
工人拉起寫有追薪字句的布條。
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