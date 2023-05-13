三跑工頭及紮鐵工收賄 囚5至9個月

【本報訊】香港國際機場第三跑道項目分判商前「工頭」串謀前紮鐵工向另一名工人索賄，並收賄以協助該名工人繼續獲分判商聘用，兩人昨在西九龍裁判法院分別判囚9個月及5個月。暫委裁判官莊保兒判刑時，斥責兩人的行為破壞本港勞動市場的公平，損害香港作為廉潔之都的美譽及社會核心價值；被告向工人收賄達工資四分之一，行為猶如吃「血饅頭」。

賄款達工資四分之一 周福亮，63歲，德鑄工程有限公司（德鑄）前「工頭」，被判囚9個月；而陳揮程，29歲，德鑄前紮鐵工，則被判入獄5個月。暫委裁判官又指斥被告守法意識薄弱且毫無悔意，重犯機會高，考慮過兩人背景報告及求情後，認為沒有任何減刑因素。暫委裁判官早前已頒令兩人須向德鑄歸還約14,000元，即涉案賄款金額。

案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。周福亮獲德鑄僱用為「工頭」，負責帶領一組紮鐵工包括陳揮程。

周福亮及陳揮程於2020年11月至2021年2月期間，串謀向周福亮小組內另一名紮鐵工每個工作天索賄500元。周福亮從該名紮鐵工接受賄款共約14,000元，以協助對方繼續受僱於德鑄。該名紮鐵工相信，如他不向周福亮支付賄款，會遭對方解僱。