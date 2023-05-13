逾六成受訪者拒生育 促支援經濟住屋

【本報訊】香港人口老化問題日益嚴重，不僅影響市民的退休計劃，同時亦對香港勞動人口供應構成影響。香港青年專業網絡主席、議員容海恩、議員梁毓偉昨日聯同香港青年聯會主席楊政龍召開記者會，組織在今年3月29日至4月17日進行網上問卷調查，主要圍繞工作發展、生育政策以及退休計劃收集市民意見，並收回961份問卷，結果顯示大部分青年無生育意願，甚至對退休生活感憂慮，要求當局實施多方面人口政策配合。

有關調查的對象，超過七成屬18至40歲青年群組，當中較為特別的是生育意願方面，在未有子女的受訪者中，63.7%表明沒有生育計劃，其中18至30歲更高達66%，反映三分之二人士不想生育，其中因「居住空間不足」及「為人父母育兒責任沉重」而不生育的分別高達76.9%及63.9%。有59.2%受訪者認為「優化教育制度及改善學習環境」、以及52.5%的受訪者認為「生育、育兒期間提供經濟支援」，能提升生育意願。另外，55.2%的受訪者對退休感憂慮，49.9%人考慮離港安老，當中62.7%考慮回內地，考慮到大灣區養老則佔48.3%。

議員倡加強婦女婚後重新就業 調查結果顯示生育問題嚴峻，加上人口老化帶來的勞動力結構性不足，梁毓偉認為必須「對外搶人才、對內留人才」，並「培育合適本地人才」；同時要求政府不要再袖手旁觀，而是推行積極有為的鼓勵生育措施，其中包括推行生育津貼等經濟支援、在社區加強育兒及託兒服務、加大家庭友善措施的力度、優化輔助生育服務等。此外，改善住屋空間、優化教育制度等政策亦要檢視。

容海恩則認為需要加強婦女婚後重新就業，同時完善社區育兒及託兒服務，積極參考新加坡等地區養老方針，採用「積極老齡化政策」包括推動樂齡科技，加強護理培訓及改善養老院舍服務質量和青年人手培訓，並對長者進行跨境支援，為大灣區養老及青年就業創造條件。