機場無人駕駛巴士載員工穿梭禁區

【本報訊】香港機場管理局近年積極發展無人駕駛系統，並將技術運用於機場運作，繼先後引入無人拖車及巡邏車後，該局再引入本港首個無人駕駛電動巴士系統，於下周一（15日）起以循環形式接載員工在禁區不同地點工作。

最多14人 料明年服務市民 機管局計劃短期內再引入多5至10部無人駕駛巴士，估計可節省4名司機；並預計無人駕駛系統明年可用作接載乘客來往機場、航天城及港珠澳大橋口岸，2028年可延伸至東涌市中心。

無人駕駛巴士每次可接載14人，充電1.5小時後可行走200公里，即大約36轉，將配備雷達、全球定位接收系統、閉路電視和遠距監察系統等。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，巴士已完成1,000次測試，運作初期會安排一名安全員看管乘客安全，期望運作4至6個月後可毋須安排安全員。

禁區無人駕駛系統自2018年已開始進行測試，總投資為5,000萬元，其中包括發展無人駕駛拖車、無人駕駛巡邏車及測試無人駕駛巴士，以提升機場營運安全、保安水平及交通配套。姚指所有操作和試運行都遵循有序安全的操作程序，一步一步實施。

所有人須繫安全帶才可開車 姚兆聰續說，無人巴士共配置6個閉路電視及4個鏡頭，後台有工作人員全程監控，若乘客發生意外或無人車線路出現偏差，會即時發出警告，最大程度避免危險發生；系統設置上，也有針對不同路段設定不同的速度及指引等。

無人巴士由飛行區中場運作及維修大樓辦公室，返回1號機場客運大樓的中場客運大樓，全程約13分鐘，最高車速可達每小時35公里，彎道則約為17至18公里；所有乘客均要繫好安全帶，巴士才可啟動；車內屏幕會顯示路線和行駛進程，以及車上配有USB插座等。