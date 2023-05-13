擬收緊職業司機體檢 65歲以上每年一驗

交通意外屢現 健康狀況成焦點 高齡職業司機近年意外不斷，引起社會關注他們的身體狀況是否足以應付工作。政府正研究收緊高齡職業司機體檢要求，消息指當局已完成檢討，的士小巴司機體檢年齡降至65歲，須進行一年一檢，拒交報告可釘牌，70歲或以上司機續牌時，將要檢查聽力和肌肉反應，並要呈報指明疾病和身體傷殘，如眼疾和耳疾等，並將制訂相關的醫療指引。有關事宜將於下周五（19日）立法會交通事務委員會討論。

消息指，商用車司機續領駕駛執照的體檢年齡將由70歲或以上降至65歲，並收緊至一年一檢，私家車司機則維持70歲或以上每年或每三年體檢。署方另擬將體格檢驗證明書標準化，列明需檢查的項目，包括必須檢查聽力及肌肉反應等，署方將為醫生發指引說明如何進行檢查。

另外，目前法例下，如果司機拒絕授權運輸署查閱醫療報告，運輸署就無法即時評估相關司機是否適合駕駛，只能等續牌時要求司機提供醫療報告，再作跟進。

賦權署長 拒交報告可釘牌 消息指，當局計劃賦權運輸署長，處理懷疑健康有問題的司機個案，包括強制懷疑健康有問題的司機提交醫療報告，如果拒交，可被暫停駕駛執照。

法例亦訂明，駕駛執照持有人如得悉患有「指明疾病或傷殘」，如患有以致可能突然暈倒失去能力的高血壓、不可控制的糖尿病等，須隨即通知運輸署。消息指，政府亦擬修訂疾病或傷殘列表，新增需呈報眼疾及耳疾等。至於駕車教師提交體格證明的年齡門檻也可能會調整。

議員田北辰則指，長者司機專注力較難長時間維持，建議政府對某個年齡以上的職業司機進行工作時間規管，並配以技術支持。就「港車北上」方面，建議香港與內地建立機制，當發生意外時可第一時間通知家人。