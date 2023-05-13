銅鑼灣擬建5行人天橋 部分道路需封閉或改建

【本報訊】政府昨日刊憲，建議於銅鑼灣恩平道、新寧道和禮頓道興建5條有蓋行人天橋，以連接利園部分期數及內地段第8945號；並於恩平道和啟超道興建行人道上蓋，連接希慎廣場與利園二期。政府表示，工程目的是希望將行人從現時的繁忙路面道路網絡分流，並提供從港鐵銅鑼灣站延伸至較多人流地區的無障礙通道。

根據公告，為配合工程，需要永久封閉部分現有行車道，改建為行人路；永久封閉部分現有行人路，並改建為支柱；以及進行附屬工程，包括公用設施、路面及飾面、樹木保護、渠務、水務和街道照明工程等。在施工期間，當局會視乎情況另行提供臨時通道和實施臨時改道安排。

在施工區界限內，任何氣體、電力、水或電訊服務器具的路線或位置，例如供電電纜及導管、雨水渠、供氣喉管，以及任何其他器具的路線或位置，並修補任何因此而受騷擾的道路路面，當局可要求改動該等器具的路線或位置並修補該道路路面的情況；規定有關方面拆除在施工區界限內附連在或突出自該等土地或建築物的任何物體或構築物。