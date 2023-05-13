收回粉嶺高球場地 被指有違體育政策發展

【本報訊】環境保護署有條件批准粉嶺高爾夫球場發展公營房屋的環境評估報告，但發展時需要盡量保留林地，減少建屋對樹木的影響，發展局將於9月1日短期租約完結後，收回該處32公頃土地。香港高爾夫球總會批評政府收地，與體育政策發展背道而馳，影響深遠。

香港高球總會行政總裁賴以尊表示，粉嶺高球場每年約有40萬至50萬人次使用，而該球場排水比其他場地好，較少受天雨影響，現有70%高球比賽都在粉嶺進行。他質疑收地建屋後，無法復原場地，而本港的高球場設施已較鄰近地區少，將影響高球運動普及化及精英運動員訓練，批評政府無後備方案便收地，與「普及化」、「精英化」及「盛事化」的體育政策背道而馳。

議員：環評報告「唔湯唔水」 議員劉國勳則形容環評報告「唔湯唔水」，既要保留0.4公頃林地，又要盡量減少擬建房屋發展對樹木保育、景觀及視覺的影響，料會影響落成量，促請當局規劃建屋後的交通配套，包括擴闊粉錦公路等。他又指建屋的大綱草圖提交予行政會議審議的期限延長半年，憂拖慢建屋程序。

環諮會前委員、議員劉智鵬提到輪候公屋的數字、本港人口均下降，將來又有北部都會區土地，質疑高球場土地建屋的必要性。他又說，高球場發展區的公屋布局狹小、密度高，可改到新界其他地區建屋，相信可建的單位量會更多。他希望收回的土地維持康樂用途，建議由康樂及文化事務署用以發展與高爾夫球相關的康體設施，亦可與高球會合作使用土地。

發展局補充，收地後，建屋工程仍需待城市規劃委員會審視大綱草圖，待確立法定土地用途和發展參數後才可推展，而土木工程拓展署亦需按環保署要求，提交詳細布局設計和詳細景觀及視覺設計，以供審批。