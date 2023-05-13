首批簡屋明年招標 營運機構毋須貼錢補開支

房局：着重服務類型 不會價低者得 簡約公屋料未來兩三年起逐步落成，房屋局正籌備招標首批4個項目的營運合約，其中元朗攸壆路項目預計明年首季率先招標，而規模較大的啟德世運道項目料分拆多個合約招標。該局月底辦簡介會，講解營運合約招標流程。房屋局表示，評選營運合約時會着重投標者所提供的服務類型，不會價低者得，而營運機構毋須補貼簡約公屋的開支。

房屋局準備將首批分別位於元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路、啟德世運道的簡約公屋招標營運合約。房屋局副局長戴尚誠估計，首批4個項目將提供約1.7萬個單位，總營運開支約為25億元，開支包括清潔、保安、單位翻新、營運機構審核申請者資格行政費等。承標機構日後只需按計劃和預算提供服務，當局會提供營運費用，機構毋須補貼營運費用。

分開技術及價格評估 戴尚誠預計，元朗攸壆路的簡約公屋項目率先明年首季招標，而啟德世運道項目，由於涉及逾萬個單位，預料將視乎樓宇分布及地理環境等，分拆為多個營運合約分開招標。房屋局本月25日就營運合約招標流程舉行簡介會，邀請營運過渡性房屋的機構，以及過百間營運大型屋邨屋苑的物業管理公司出席，簡介簡約公屋的營運及招標流程。

對於有人質疑簡約公屋位置隔涉，入住率成疑，戴則非常有信心，認為入住率會處於高水平，但亦考慮到項目可能因租戶獲得「上樓」機會，而令「入住率出現上落」，因此在批出營運費用時，會有安排應對。

表示歡迎有經驗和能力的非政府機構、物業管理公司，以個別或組合形式投標。而營運機構於各項目提供的配套設施或有異。當局計劃採取「雙信封投標模式」審批標書，即分開技術和價格評估，不會價低者得。 營運多個過渡性房屋的樂善堂，其總幹事劉愛詩稱有意夥拍物業管理公司競投營運簡約公屋，但關注營運費用的資助額有多少。她提到，過渡屋兩至三人單位每月租金連管理費約3,000元，而簡約公屋若入住率在90%以上，已足以應付聘請社工、物管職員及維修費用等開支。

前議員梁志祥所屬的團體正於錦田興建過渡性房屋，但由於未落成，因此未收到房屋局邀請。他認為，非政府機構夥拍物管公司能分工，物管集中處理一般屋邨管理問題；機構則針對住戶提供支援，免得劏房戶搬入到鄉郊後「似被放逐一樣」。