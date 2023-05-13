醫健：醫健寶庫：過敏性結膜炎會導致失明嗎？

過敏性眼病是本港兒童常見的眼疾，過往研究顯示，約30%本港12歲以下兒童會出現這種情況。在西方，接觸室外過敏原（例如花粉）是導致過敏的主要原因，而本港大部分兒童則主要對室內過敏原（包括灰塵和屋塵蟎）產生反應。患者通常出現急性眼部症狀，例如發癢、流淚、眼部刺激和不適。

兒童多受室內過敏原影響 過敏性結膜炎的雙側體徵和症狀很常見。如患者有特應性、哮喘和過敏性鼻炎病史，有較大機會患上急性特應性結膜炎。此症發作通常是短暫和自限性的。使用冷敷及局部抗組胺/肥大細胞穩定劑滴眼液，可更快地緩解症狀。患者切記不要揉眼睛，以免對角膜造成損傷。

然而，小部分患者的過敏反應可能會導致更嚴重和持續的眼表炎症。這種情況被稱為春季角膜結膜炎，更可能危及視力。症狀包括眼睛發癢、流淚、發紅和眼部出現分泌物。與急性過敏性結膜炎不同，春季角膜結膜炎更為慢性。此外，患者可能有其他症狀，包括光敏感、視力模糊和眼痛。角膜併發症繼發於角膜上皮細胞破裂，隨後形成斑塊、纖維蛋白和粘液沉積在眼表，會導致角膜愈合延遲和盾狀潰瘍形成。角膜併發症的存在可導致多達6%的春季角膜結膜炎患者出現永久性視力殘疾。這些患者需要早期和持續的局部免疫抑製劑強化治療，例如環孢菌素A滴眼液，以盡量減少永久性角膜失明的風險。因此，如兒童的眼睛出現任何警號，包括眼痛、光敏感和視力模糊，家長應立即陪同前往眼科醫生求診，切勿拖延。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院眼科學系臨床實務副教授施愷迪