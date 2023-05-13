莫德納二價新冠疫苗 不納入政府接種計劃

【本報訊】衞生署批准美國藥廠莫德納二價新冠疫苗在港應用該疫苗可針對Omicron BA.4和BA.5變種株的二價加強劑，適合12歲或以上人士接種，意味再多一款疫苗供港人選擇。二價疫苗方面，本港現時只有復必泰二價疫苗供應。醫務衞生局表示歡迎，但由於接種需求已減少，暫時無意將新疫苗納入政府疫苗接種計劃中。

當局表示，本港疫苗接種需求減少，當局暫時無意將新疫苗納入政府疫苗接種計劃中。該官員指出，新冠疫情已到一個新階段，採用新管理模式。現時，逾85%市民已接種至少3劑疫苗，加上自然感染，達到95%人口有免疫屏障。針對高危群組，只要對上一次接種或天然感染超過6個月，可自行選擇接種加強劑，而不需要「再數打咗幾多針」。

需求降 僅籲自行選擇接種 當局指出，目前是針對高危群組，只要對上一次接種或天然感染超過6個月，可以自行選擇接種加強劑，不需要再數已接種多少針。

當局又提到，留意到本港最近出現新一波感染，世衞也強調大流行未結束，因此仍需要防範，疫苗接種對抗新冠仍是非常重要。