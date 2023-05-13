處方過期新冠口服藥 醫管局辯指仍有效

【本報訊】有市民近日感染新冠病毒後，私家診所因口服藥短缺而未能提供，早前成功預約到醫院管理局普通科門診求診，獲處方輝瑞口服藥。但定睛一看，驚覺獲發的口服藥原來已過期，對服用過期藥物感擔心。醫院管理局承認有新冠病人獲處方過期的輝瑞口服藥，但指仍然有效。

美藥廠再度延長保質期 本報昨登入美國衞生及公共服務部網頁，發現有通告指特定批次輝瑞口服藥（Paxlovid）的保質期延長至24個月，獲准緊急用於治療某些成人和兒童患者的輕度至中度新冠病毒患者。輝瑞口服藥由Nirmatrelvir與Ritonav組成。24個月的有效期基於兩種藥物之間最早的製造日期，在此差別下，一些出廠時具有相同有效期的產品，更新後將具有不同的有效期。

不過，今次並非輝瑞口服藥首次延長有效期，最初推出時，因緊急批准應用，故有效期較短，僅有9個月，及後延長至12個月。去年10月，藥廠再次發出公告，將藥物有效期延長至18個月。本港購入的相關藥物批次，出廠有效日期為今年2月底到期。至今年1月，該藥廠再次將藥物的有效日期延長至24個月，令本港所購口服藥批次，有效期由今年2月延長至今年8月底。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢承認，有新冠病人獲處方過期的輝瑞口服藥。美國藥廠測試後，認為部分原本今年1至3月到期的藥物有效期可延長，當局亦將部分口服藥的有效期延長至今年8月。除輝瑞以外，醫管局仍有另一種口服藥提供，他指藥物儲備足夠。