擬設器官移植互助 當局率團訪內地

【本報訊】港府研究與內地設立恒常器官移植互助機制。醫院管理局下周將率領醫護團隊到內地訪問，了解內地器官捐贈、分配共享及移植方面的情況。當局希望能做到第二層分配，將未能在香港和內地配對的器官，跨境幫助有需要病人。內地如有器官到港，會按照本港機制分配，不會指定捐贈予特定人士或某一類人，合乎國際醫學道德標準。

醫務衞生局表示，兩地都有可捐贈器官而未能分配，舉例香港過去曾有兩個可捐贈的肝臟，因血型問題未能配對適合的病人；而女嬰芷希換心事件，反映內地也有器官未有合適配對，兩地可互換不適合當地配對的器官。內地器官捐贈機制和宣傳逐漸成熟，每年器官移植有近5,000至6,000宗，全世界第二，亦通過國際化標準分配。

料運港器官按本港機制分配 當局相信，一旦設立兩地器官捐贈機制會公開透明，內地有器官到港時，會按照本港機制分配，不會指定捐贈予特定人士或某一類人，合乎國際醫學道德標準。

醫管局下星期率領醫護團隊到內地訪問，了解內地器官捐贈、分配共享及移植情況。而今年3月及4月，分別到訪內地的器官移植基金會及國家器官分配中心，醫管局人員參觀後，認為當地電腦系統先進，有需要讓醫護人員參觀，促成下周訪問團。