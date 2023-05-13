公院專科 分流拙劣 議員斥當局無力解決

研預設醫療指示立法 欠細節規劃 香港公立醫院服務輪候時間長，當局稱現時醫管局每年需處理800萬個專科個案，每年增加90萬個，認為現時服務方式不能持續。而醫管局於2019年年底成立了「持續發展專責小組」，確立「截上游、中間分流、放下游」的策略望減低公立醫院服務壓力，惟成效不彰，有議員昨斥醫管局政策缺乏「望遠鏡」，紓緩措施全是「蚊螆式」，未能真正解決問題；而政府日前稱目標今年內就「預設醫療指示」提交條例草案，議員均支持立法，惟欠缺具體執行細節。

議員梁美芬表示，老年化人口上升造成的問題「一殺就殺到埋身」，但現時醫管局的公立醫院策略缺乏望遠鏡，未有全盤計劃，加上有移民人口選擇回港看醫生，擔憂未來醫療系統負荷能力。議員陳凱欣也稱現時醫管局高層人工雖高，但看不到政策成效。當局回覆稱會加強公私營合作、共同醫治模式以緩解專科門診壓力。

輪候減至97周目標未達 議員林哲玄表示專科門診體系「冧緊」，詢問當局會否就專科門診轉介家庭醫生的計劃提供時間表，當局表示現時有資深醫生會檢視舊症，而內科、骨科等均正進行公私營合作，以轉介家庭醫生。

議員陳永光表示現時公立醫院壓力的真正原因為醫護人手短缺，詢問政府如何實現施政報告目標，即將輪候時間由122個星期減至97個星期或以下。當局表示現正積極尋找人手，近期內科門診輪候時間一直改善，最新的內科穩定新症的最長輪候時間由122周減至102周，最終目標減至97周以下。

改醫療指示流程受質疑 就預設醫療指示方面，議員陳健波指，預設醫療指示若有中央紀錄、政府健康系統紀錄，可避免第三者擅自撤銷指示，亦詢問何種情況下指示會作廢。當局回覆稱，由於希望秉持「慎入易出」，擔心加入中央系統後，病人難以隨時改變主意，而現有情況只要病人不展示文件、「抓皺」文件或口頭方式，則可撤銷指示，但社福界議員狄志遠擔憂此做法會造成「慎入亂出」的情況。

亦有議員擔憂指示實行細則，如陳永光指若指示正本銷毀而副本未有銷毀將如何決策，議員林哲玄指萬一「搵唔到張紙」如何處理，病人若需更改細節則要撤銷後再設立新的指示，過程複雜，而醫生難以就病人精神行為能力作出充足評估。

當局稱條例細則正在草擬當中，針對副本問題則每個副本均有號碼，如正本銷毀副本也會無效。