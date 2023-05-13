議員倡加強農林助理員裝備

【本報訊】漁農自然護理署農林助理員被野蜂螫後暈倒，昏迷送院不治。有議員認為樹工被「蛇蟲鼠蟻」咬傷情況普遍，但坊間卻較少關注，建議當局加強初入職樹工指導，以及派發足夠裝備，避免咬傷。有關注工人權益的工會則稱，若僱員在工作期間遇意外身亡，理應受《僱員補償條例》保障，如有證據顯示僱主沒有作出適當工作安排，死者家屬可民事索償。

派風褸防蛇鼠等咬傷 勞聯主席、議員林振昇表示，職業安全健康局早於2017年曾進行調查，發現有七成園藝及樹藝從業員曾被「蛇蟲鼠蟻」咬傷，但未曾錄有致命個案。由於被咬傷致死的意外較為罕見，加上一提起職安健，社會亦只會關注工業意外，即使當局曾發出相關指引，坊間卻較少關注，以致僱主忽略。

他建議當局認真處理，包括可在從業員入職時，提供為期半日的培訓，由專家親自教授應對知識及治療方法；至於漁護署亦可以向他們派發風褸，於工作期間穿上，避免咬傷。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，無論員工是否外判，若工作期間被動物所傷，可判斷為工傷，理應受《僱員補償條例》保障。至於責任問題，則需要視乎僱主有否提供適切或足夠的防護裝備，如有證據顯示僱主沒有適當工作安排，包括沒有給予足夠的裝備等，死者家屬可向僱主民事索償。她呼籲漁護署向死者家屬提供所需協助，包括殮葬費、恩恤金津貼等。