胡蜂毒性強 築巢期聞聲或攻擊

【本報訊】無論在郊野工作或遠足郊遊，若然被野蜂等昆蟲螫傷或咬傷，後果實在可大可小。有昆蟲專家表示，香港野蜂種類繁多，牠們均為群體生活，一般只有蜂巢被觸撞始傾巢而出，惟部分野蜂會視途人為入侵者，因此主動迎頭痛擊。

有不少攀山專家同樣為蜂類感到頭痛，指出全年行山均會發現「蜂蹤」，加上野蜂經常「搬竇」，行山人士即使在過往沒有發現蜂巢的熟悉路徑行走，亦務必小心留神，以防不慎誤觸新築的蜂巢。

遇野蜂勿奔跑閃避 專家建議，行山人士遇上野蜂應保持鎮定，避免奔跑閃避，以免失足受傷及吸引野蜂注意，若蜂群近在咫尺，市民可蹲下用衣服、帽等物品包裹頭部，其次保護手腳，繼而慢慢移離現場。

有專門防治蟲害的業內人士認為，事主或被俗稱「虎頭蜂」的胡蜂螫傷，因其毒性強烈，若然被螫者的體質無法承受蜂毒，便會出現極大反應；若是首次被螫，情況會更加嚴重。業內人士又指出，目前是胡蜂的築巢期，牠們對聲音特別敏感，乍聞噪音便會作出攻擊。他提醒市民，行山時應穿着長袖衫褲，但忌穿白色，若然選擇迷彩色服裝，更可減低遇襲機會；另外，郊遊途中要避免大聲傾談，或用行山杖等物件四處亂碰，以免影響蜂類棲息，勿因一時「手痕」而惹禍上身。