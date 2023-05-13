蜂狂襲兩人 一慘死一暈

最毒尾後針 行山要小心 大嶼山漁護員搶救不治 盡忠職守、退休後續在漁護署服務的六旬男職員，昨晨在大嶼山從事農林種植期間，在芝麻灣郊遊徑遇上蜂群施襲，雙手至少4處「中毒針」螫傷。事主傷口瞬間紅腫，未幾失去知覺，由直升機送院急救後，不足兩小時已告不治。執法部門暫未掌握「殺人蜂」種類，不排除是蜜蜂、黃蜂或胡蜂逞兇，事主死因有待剖驗，以查明是否因嚴重過敏致死。另外，同日下午大圍有工人遭蜜蜂螫傷一度暈倒，幸經治理後無礙。有醫生提醒，市民被狂蜂螫傷應盡快求醫，倘過敏情況嚴重可能隨時冇命！

命喪蜂針的64歲死者吳國培，曾於漁護署工作超過40年，一直在郊野公園管理站工作，4年前退休後，繼續以退休後服務合約受聘，任職漁護署農林助理員。據悉他雖有高血壓4年，惟身體大致健康，沒有其他病痛。消息指，昨日早上8時許，吳與4名同事從大嶼山貝澳天后宮出發，經由芝麻灣郊遊徑前往望東灣，由於要進行植樹工作，當時吳肩挑兩個放有樹苗的竹籃。至上午10時許，一行人沿郊遊徑緩行，有工友乍聞吳男失聲驚叫，循聲查看赫見他遭黃黑色的蜂群追襲，未幾更棄下擔挑抱頭鼠竄。直至蜂群飛走，吳的雙手已分別留下至少3個及一個懷疑被蜂針螫中的傷口，未幾其手掌漸見腫脹，約5分鐘後陷入昏迷。

救援人員接報後，派出政府飛行服務隊直升機趕至，迅速把吳男吊送至東區醫院搶救，期間人員不停替事主施心肺復甦法急救，惜其情況急轉直下，至中午12時04分證實不治，其親友在醫院驚悉噩耗，無不為之愕然及悲痛難過。「殺人蜂」真身未明，暫不排除屬蜜蜂、黃蜂或胡蜂，執法部門正了解事主是否對蜂螫過敏，其死因有待剖驗確定。

工作優秀 遺下妻子及兩名女兒 死者與妻子育有兩名女兒，一家四口居住將軍澳健明邨。記者登門造訪，目睹單位門外放有蠟燭悼念，而長女受訪時亦顯得茫然若失，難以接受父親溘然離世。吳的長女稱，她已投身社會工作，胞妹仍然在學，一家人正執拾父親遺物，對其離世感到痛心，故不欲多言。

漁護署署長梁肇輝讚揚吳就職40多年來，一直堅守崗位，竭誠服務大眾，工作表現優秀，而且深受同事愛戴。對於痛失這位盡忠職守的同事，他感到十分難過，並代表部門所有同事向他的家人致以最深切慰問，該署會繼續與他們保持緊密聯繫，在可行情況下提供一切適切支援及協助，幫助他們度過艱難時刻。環境及生態局局長謝展寰及公務員事務局局長楊何蓓茵均對事件表示惋惜。根據紀錄，漁護署在過去3年共錄得13宗人員被野蜂螫傷報告。

大圍男工被蜜蜂螫傷 暈倒送院 蜂針無情，防不勝防！同日下午2時許，一名姓陳（33歲）男工人，在大圍悠安街10號一斜坡工作期間，突然被蜜蜂螫傷，他頓感痛楚不適，未幾當場暈倒，工友見狀慌忙報案求助。所幸事主徵狀較輕，經送院治理後已回復清醒，事故經過及原因有待進一步調查。

有急症科專科醫生指出，一旦被野蜂螫傷，皮膚會出現紅腫及刺痛，部分傷者會對蜂毒有過敏反應，而出現休克、血壓驟降及呼吸困難等徵狀，嚴重會有生命危險。傷者可即時用冰敷減輕痛楚，有需要應盡快到醫院治理；有個別市民得知自己對蜂螫嚴重過敏時，會隨身攜帶俗稱「救命針」的腎上腺素注射器，以防不時之需。