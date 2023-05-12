停電事故爆不完 檢討機制莫遲疑

港島區4月19日凌晨廣泛地區停電，據初步調查結果，係工程人員於維修保養設備時，意外將一條已存在十多年嘅後備電䌫通電而搞出個大頭佛！大停電事出突然，近一小時斷電，搞到港島區居民雞毛鴨血，幸好發生喺凌晨時分，否則影響必然更大鑊！

香港係國際大都市，電力供應穩定十分重要，港燈自然要查找不足，杜絕類似事故重演。呢嗱！停電事故揭政府與兩間電力公司簽訂嘅《管制計劃協議》已然過時，尤其當中列明若停電後嘅平均復電時間係65分鐘或以下，可獲額外0.015%嘅准許利潤「獎勵」；以今次事故為例，港燈去年利潤近30億元，即可獲近554萬元「獎勵」！阿哥，明係人為駁錯電嘅小學雞錯誤，港燈卻可因機制「獲獎」！「停電有獎」如此反智，叫市民點接受？尋日有議員就港燈事故與環境及生態局官員會面，並對港燈及中電嘅中期檢討提供意見和建議。

不合時宜嘅機制，錯到令全城嘩然，第一時間要修改喇！官僚曾經解釋，現行協議喺2017年訂立，將持續至2033年，相信當時引入「恢復供電」賞罰機制嘅目的，係鼓勵電力公司喺出現事故時，可以盡快修復及恢復電力供應。弊就弊在兩電喺呢個「停電有獎」機制下，獲「獎金」無數，即係一直獲獎一直爆停電故障，而最緊要係65分鐘內修妥就掂過碌蔗！各位話荒唔荒謬？呢個機制要火速改喇，仲等乜呢？

議員又指出，本港兩電須提高透明度，現時關於兩電投資方案、貸款利息等，兩電股東僅承擔7%嘅息口，其他則由用戶承擔。融資方案唔夠透明，難怪有議員懷疑兩電有機會同其他借貸公司有利益關係，是以增加透明度有助消除疑慮。仲有吖！電力公司准許利潤為8%，試問世上有邊度做生意穩賺8%而永冇蝕錢㗎？咁筍，電力公司燃料費成本仲要悉數由消費者承擔，咁好唔公平啫！議員建議減低准許利潤，燃料費唔可以全部轉嫁畀消費者，並呼籲兩電應喺部分自付燃料費嘅基礎上有動力，喺世界範圍尋求更便宜嘅燃料，即使因地緣政治燃料費有所波動，也只有兩電自付一部分燃料成本才合理，一味調整燃料費，有加冇減，咪好似航空母艦咁——食水深囉！

夏天交電費，基層市民無不叫苦也！有議員表示須盡快建設將軍澳137區填海區，因其位置優越，容易將內地電力以最快速度接駁至港島區，屆時港島居民或可減緩「捱貴電」壓力！中電從內地輸入核電，唔同港燈燃煤，平好多！港燈元旦加電費幅度達45.6%，而中電只加19.8%，是以引入人工島發電，港島居民加電費就不至於咁犀飛利！要言之，檢討機制改善民生，各單位都要爽手啲！唔好又係大隻累累，跌落坑渠！