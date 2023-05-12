笑看天下：烏國被唾棄 歷史必然

日前提到俄烏戰爭有和解迹象，主因係烏克蘭「彈盡」，而美歐亦有轉軚意思。呢，西媒早幾日引述官員和軍火業人士稱，西方國家軍火供給烏克蘭似無以為繼，不再認為應全力協助烏克蘭擊敗俄羅斯，而係尋求雙方和解，並認為中國有可能協助將俄羅斯帶到談判桌。

事實上，一直希望訪問中國嘅美國國務卿布林肯，近期對北京可能有助化解俄烏衝突公開表達審慎樂觀，令人相信拜登為專心競選連任，亦難以無止境援助烏克蘭，佢或會向烏總統澤連斯基示意，未來幾個月或許適合停火談判！拜登看來有意「止蝕」，是以老朽亦覺得基辛格指俄烏今年底前會完成談判，並非無的放矢！

「丐幫幫主」澤連斯基苛索無度，手愈伸愈長，而且口氣如食咗幾擔蒜頭，如今歐洲各國已感力不從心。一向挺烏嘅立陶宛，其外長早前表示，因軍工行業萎縮已久，歐盟向烏提供軍火恐怕無法兌現所有承諾。而荷蘭等歐洲國家軍事工業匱乏，加上物價上升，經濟下滑，此時此刻還要進行武器採購來落實對烏援助，自然感到吃力。

此外，美國未肯以F16戰機援助烏國，代之以波蘭和斯洛伐克所捐贈移交嘅米格29；隨着波蘭交付米格29，基輔終於得到來自西方嘅戰鬥機援助！之不過，這款成名於上世紀80年代嘅「第三代戰機」，儘管波蘭已對其進行了多次現代化改造，具有一定的戰鬥能力，但烏克蘭空軍高級指揮官霍盧布佐夫早前公開「嫌棄」，佢話烏克蘭迫切需要F16戰機，佢比米格29勁4至5倍；F16係多用途戰機，可完成所有空中任務，「不幸的是，米格29是上個世紀的戰機」！呢啲「大種乞兒」，完全不知感恩為何物！烏克蘭被唾棄，係歷史之必然！