仁文仁心：形單影隻又如何？

俄烏戰事如火如荼之際，莫斯科日前舉行「勝利日閱兵」，總統普京檢閱了逾萬名軍人及約125件武器。今年閱兵規模明顯有所縮減，不但未見空天軍戰機，甚至沒有引以為傲的「鋼鐵洪流」，僅有一輛T-34坦克形單影隻地駛過紅場。克宮一反常態，西方自然大做文章，諸如「湊不齊坦克」、「離勝利愈來愈遠」等言論此起彼落，適逢烏軍反攻，似乎坐實了俄軍衰落，但事實真的如此嗎？

外界推算，俄軍開戰前至少擁有逾3,000輛主戰坦克，另坦克庫存估計逾萬輛，縱不及蘇聯巔峰時期，但「鋼鐵洪流」之名仍當之無愧。雖然烏軍曾宣稱擊毀了逾3,000輛坦克，惟兩軍交戰，誇大戰果是平常不過，還是外媒估算俄軍被擊毀約1,500輛坦克比較靠譜。然而，並非所有被擊毀的坦克皆不能修復，何況軍工業未被摧毀，俄羅斯的坦克年產量可逾千輛。這樣算來，即使撇除駐守遠東的坦克，俄方想要湊足一個坦克方陣絕非難事。那麼，為何普京要隱藏實力，不趁機展現軍威呢？這不是有違閱兵原意嗎？

筆者臆測，俄方有以下幾方面考慮。首先，針對俄本土的恐怖襲擊愈來愈多，甚至傳出無人機試圖襲擊克宮，閱兵儀式無疑是一個上佳目標，削減規模有助於安保工作。其次，要考慮民眾及軍人的觀感，前線戰情吃緊，倘若仍大花金錢做騷，士氣不但得不到提振，反而會受創。再者，即便T-34形單影隻又如何？T-34是二戰時蘇軍的主力，性能雖比不上德軍虎式或豹式，但在俄國人心目中地位非凡。況且今次閱兵的焦點在於普京的演說，武器不過襯托，形單影隻正好喚起人民的危機意識，只要喚醒人民的鬥志，俄軍便沒有打不贏的對手。