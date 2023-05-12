橫眉冷看：俄烏談判今年完成？

美國前國務卿基辛格預計，俄羅斯與烏克蘭快將談和，協議或在今年底前落實。這位老人家「夫人不言，言必有中」，他如是推測，大抵必有所據。

本欄早已說過，中國領導人處事謹慎，不愛出無謂的風頭，亦鮮少打沒把握的仗。俄烏戰爭自去年爆發之後，有接近一年時間，中國都保持低調，沒有作積極斡旋，北京不是想袖手旁觀，只是時機未到，即使勉強出頭，也只會白忙一場。如今俄烏經過一年多激戰，雙方早已師老兵疲、元氣大傷，中國覷準機會在此時介入，嘗試撮合俄烏兩國和談，相信能夠成功的機會不小。

中國今趟勸和促談，據說還不是要獨自居功，或會邀請法國和巴西參與，合3國之力，共同擔演和平使者。北京雖然態度中立，但若然獨個兒充當魯仲連，西方國家必然從中找碴，把中方說成是偏幫俄羅斯。如果能有法國和巴西加入，添上歐洲和南美洲的聲音，西方集團再想潑髒水，也沒那麼容易。北京領導層向來出手精準、兼顧全面，對國際局勢之掌握，可不是西方的娃娃政客們所能比擬。

俄烏談判一旦開展，協議的結果亦可以預見。這場仗再打下去，必然是陷於困境，俄羅斯很難贏得更多，烏克蘭的損失亦不易減少，大多會是維持目前狀態。既是如此，最好的協議是就地停火，俄烏兩下罷兵。這個結果俄國會願意接受，因為俄軍從不打算全面吞併烏克蘭，目前已佔去烏國15%的領土，莫斯科已然滿足。烏克蘭估計也會接受現實，大抵會倣效鄧小平處理領土糾紛的方法，留給下一代人解決。基辛格老早建議烏克蘭應暫時放棄部分領土，以換取和平，看來最終的談判結果，亦只能如是。