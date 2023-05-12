強詞有理：身敗名裂

特朗普被控性侵女作家一案，強姦罪名不成立，性侵及誹謗罪名則成立，須向女受害人賠償500萬美元。幸好今次是民事訴訟，不是刑事案件，否則花錢未必可以消災，隨時被送進監獄。特朗普形容裁決是恥辱和政治迫害，是耶？非耶？外人不好判斷，但恥辱倒是真的。堂堂前總統多次涉及性侵醜聞，弄得身敗名裂，確實很羞恥，而他竟然還要參與明年總統選舉，簡直令人無語。難道共和黨真的沒有人才？

如無意外，明年總統選舉將是拜登與特朗普再次對決，到時候一個快82歲，一個78歲，加起來剛好160歲，這是多麼滑稽的場景。拜登與空氣握手，特朗普行為乖張，不管誰當選，都是一場笑話。當然，如果美國選民樂意，外人無權置喙，但據最新民調顯示，大部分選民對拜登和特朗普再次對壘興趣不大，38%美國人明確反對兩位老人再次競選，只有5%的人想再看一遍同樣的戲碼。

Tesla行政總裁馬斯克曾經提議，總統年齡不應該超過70歲，以免老人誤判形勢，誤國誤民。沒錯，美國政壇充斥老人，不僅顯得暮氣沉沉，而且隨時引發危機。須知白宮主人既是三軍統帥，又掌握着核按鈕，任何誤判都足以釀成奇災巨禍。據說拜登每天都有一半時間不知自己在哪裏，而特朗普的精神狀態更是喜怒無常，他們任何一人做總統，對美國乃至全世界都不是一件好事。

有人說，華盛頓權力核心是由「80後」操控，一點也不誇張。白宮主人固然已年逾80，國會裏面也盡是一些老面孔。老人政治的問題不在於政客年齡，而在於背後涉及利益輸送。美式民主是典型的金權政治，政客作為財團代理人，往往論資排輩，資格夠老，才能得到金主支持，也才能在政壇站穩腳跟。所以，儘管愈來愈多美國人對兩黨輪流坐莊感到不滿，希望出現一支新的政治力量，但希望歸希望，政治現實就是如此，新的政治力量根本鬥不過政治老人。精英階層的利益固化和金權政治的強大阻力，不僅使美式民主失去自我糾錯的能力，也使美國政壇徹底淪為「老人俱樂部」。

一個國家的興衰往往有迹可尋，美國由朝氣勃勃變成暮氣沉沉，也許未必全是老人政治的緣故，但起碼是其中一個原因。不難預料，如果下任總統是拜登或特朗普其中一人，美國霸權將會加速衰落。