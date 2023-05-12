龍吟虎嘯：歐洲如驚弓之鳥

一位德國學者說，在俄烏之戰中，歐洲就像一隻驚弓之鳥，似乎對誰都不信任。

豈止是不信任？歐洲已自我迷失，不知如何自處，不知如何安身立命。俄烏之戰前，美國提出《降低通脹法案》，歐洲看清其「美國優先」、推行保護主義、極端自私的真面目，歐洲這位美國的「安全夥伴」遂失去了安全感，增加了不信任感。之後美國挑唆打起俄烏之戰，硬要歐洲軍援烏克蘭，指使北約介入戰爭，令歐盟與俄羅斯重建歐洲安全格局、消減歷史與現實隔膜、對立的幻想破滅。至此，歐洲只能更加依從美國，要對美國俯首帖耳。

歐洲政客們知道這種艱難的屈辱、百害而無一利的處境，解脫之法是早點結束戰爭，而中國提出政治解決烏克蘭危機的方案符合歐洲利益，但他們胡亂猜測中國「勸和促談」的目的，盲信「中國站在俄羅斯一邊」，對中國「疑慮重重」。

歐盟委員會主席萊恩表示，她憂慮中國並不是一個真正的「中立者」，對北京能以不偏不倚的立場幫助歐洲結束俄烏戰爭，持強烈的懷疑態度。歐洲政客還十分愚蠢的把這種看法作了放大，把其視為「決定未來歐中關係的決定性因素」，也即中國如果還和俄羅斯「友好合作」，歐洲就不會「信任」北京，關係就只能「麻麻」。

他們這是把國際關係、處理國際爭端意識形態化、陣營化，這基本上是小學生的思維。可見一向講究實用、政治經驗豐富老到、足智多謀的歐洲政客已經腦退化，正和歐洲的衰落同步。歐洲曾經是世界中心，全球現代化的火車頭，霸權帝國輩出，現已衰落，被美國掌控，但「自尊心」、「帝國感」還極強，認為既然參與俄烏戰爭，那麼烏克蘭若敗，或被迫接受「不利於它的停火協議」，那就是歐洲的恥辱。

然而，歐洲並非鐵板一塊，內部山頭林立，利益轇轕錯綜複雜，擺脫美國、歐洲自主的力量始終存在。