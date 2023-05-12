坦言集：國際課程

今年一帶一路碩士班的報名，讀國際工商管理的多於國際關係，與去年不同，可能是復常，學生的思維少了疫症時期的長遠考慮。

對企業管理人員來說，國際關係涉及宏觀的戰略與策略。企業所處的經營環境不可能脫離國家與國際大勢，趨吉避凶是中高層管理的責任。工商管理涉及企業的微觀管理，不必需要國際關係的視野和了解。不過，企業微觀的表現，也脫離不了宏觀條件的制約，尤其是有關跨境跨國經營，國際與宏觀因素影響大。

從西方傳入的工商管理都屬微觀的管理，包括人事、會計、財務等企業內部管理，也往往把英、美企業的例子當作是普世通行，工商管理的教學便是英美例子作為工商管理的普世和基本原則；縱使加上其他國家的企業成功例子作為個案教材，分析的方法還是依英美的制度與標準。在西方跨國企業主宰全球的時期，市場現實如此，但今天，英美體制、跨國企業在國際市場上競爭着着敗退，工商管理便不是用英美典範便可概括，英美典範反成失敗的例子。

市場變化萬端，企業經營便無一放諸世界而皆準的模式，且即使在英美市場，市場的狀況變化迅速，多少一時或多時成功的企業都會被淘汰。此所以西方工商管理課程愈來愈以個案為主，也愈來愈用工作坊的形式，讓學生與企業交流，了解企業面對的變化，也同時愈來愈側重學員之間的網絡關係，老師教學變為其次。而即使會計、財務、人事等制度化專業，也因所處的制度環境急速變化，而側重於「合規」，合乎不斷變化的規則。

一帶一路碩士課程，無論國際關係或國際工商管理，與一般工商管理課程不同，在促成學員間的關係與交流外，更重教學，教的是跨文化的經營管理方法，各國不同的體制，特別是法律系統，國際主要市場（包括金融、能源）的變化，以及個別地區特殊的經貿、文化、政法環境。在香港與內地，受英美工商管理教學的影響，不懂國際，不懂英美以外的體制，不懂世界變化及其歷史文化根源，我們的課程便跨學科而以轉變中的國際現實為教學的出發點，我們的目的不是學生有多少一級榮譽、畢業後賺錢多少，而是希望教學雙長，使學生與教師不脫離轉變的現實。

國際關係與國際工商管理的差別是宏觀微觀，重點不同，但一致的是國際性。