政情：權益保障須加強 助婦女重返職場

傳統觀念定型 壯齡女性工作率僅7成 對比亞洲地區，香港婦女地位相當高，但係喺性別平等、職場發展等方面仍有改進空間。立法會尋日通過「香港女性全面發展」議案，促請政府協調政策局落實跨政策範疇工作，設立「婦女事務專員」以制訂及落實相關政策，並增加資源推動香港女性喺社會各方面嘅發展。然而亦有議員認為本港女權已數一數二，反而男性更應獲得關注與保障。

倡設婦女事務專員改善政策 有關議案係由議員陳曼琪動議。陳主張設立「婦女事務專員」以改善婦女政策零散分布喺多個政策局嘅現象，又指應官民合作以落實相關政策。議員江玉歡就話，婦女權益同職場嘅生存空間被壓迫，譬如2020年本港女性失業率5.7%，較2019年增加一倍，建議政府要喺政策機制上入手，促進官民統籌。江續指政府於2015年訂立委任非官方諮詢委員，當中應有35%由女性出任，但目標僅於2021年達到。而好多基層女性都陷入貧窮循環，政府應制訂政策以增加基層婦女嘅謀生機會，又指部分女性被標籤為「剩女」、「師奶」、「老姑婆」，呼籲社會不應以歧視性用語嚟形容女性，以達致男女平等。

議員林振昇批評，政府架構中未有高級官員推動婦女政策，主張設立婦女事務專員處理協調工作，並採取措施協助婦女就業。議員陳健波就指，24至54歲嘅壯齡婦女嘅工作參與率係72.7%，較男性嘅93.4%，相差20.7%，究其原因乃傳統家庭分工，若因照顧幼兒或長者而退出職場，無疑係勞力資源嘅巨大浪費，因此建議政府倣效新加坡等地區，加強託兒服務並對婦女工作提供津貼，並鼓勵僱主容許婦女在家遙距工作，政府亦應積極支援相關友善措施。

有議員指男性受關懷程度下降 不過，議員何君堯就另有睇法，指本港女權發展屬世界前列，反而男性所面對嘅壓力更應受到關注。何話喺法律界從業者約七成係女性，認為社會更應注重男女平等，以及家庭嘅和諧包容，尤其是男性受關懷程度下降，甚至不及女性，而社會上有好多宅男，亦屬於勞力資源嘅浪費，對佢哋嘅幫助亦應加強。

江玉歡 林振昇