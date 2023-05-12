14歲兒子上周腦中風離世 跟車工跳汀九橋墮海亡

【本報訊】汀九橋及牛頭角分別發生自殺案。昨日下午約1時半，一輛貨車沿荃灣青朗公路汀九橋往屯門方向行駛，期間姓李（54歲）跟車工人突然表示不適，要求落車歇息，惟司機甫停車，他便徑自走向橋邊，跨過欄杆縱身躍下。消防船等救援船隻趕至搜索，未幾在橋底石躉尋回事主。消防把事主撈起並移至荃灣西碼頭，經檢查後證實他當場死亡。調查人員在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。

消息指，李男已婚且育有一名14歲兒子，惟其兒子上周因腦中風逝世，自此事主一直情緒低落，而其手機內容則顯示曾搜尋有關跳橋自殺的資料，因此執法部門初步相信事主跳橋輕生。

12歲女童跳樓不治 另外，昨日早上9時許，執法部門接獲牛頭角樂華南邨敏華樓的住戶報案，指發現一名女童重創昏迷倒臥簷篷。救援人員接報趕至，替女童急救並由救護車急送聯合醫院搶救，惜她最後傷重不治。

調查顯示，死者年僅12歲，相信由大廈一處梯間墮下，現場地面遺下懷疑屬於死者的波鞋，惟未有檢獲遺書，女童死因有待進一步驗屍確定。據了解，女童最近疑因家庭問題不開心。