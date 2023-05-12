新蒲崗2死車禍 危駕男囚38月

大聲播放樂與怒 分神高速剷行人路 前年除夕夜新蒲崗發生奪命車禍，一輛高速私家車當時失控後撞向多名途人，導致一男一女死亡，另兩名男女嚴重受傷。涉案私家車男司機早前承認危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害共兩罪，昨於區院被判囚3年2月以及停牌5年，另須自費修讀駕駛改進課程。法官批評被告高速駕駛，奪去無辜生命。

26歲被告吳家俊，過往有兩次超速紀錄，均以罰款處理。被告被控於2021年12月31日，在新蒲崗大有街與八達街交界危險駕駛一輛私家車，引致施霧陽（23歲，女）及李永強（63歲，男）死亡及引致姓廖女事主與姓林男事主身體受嚴重傷害。辯方求情指，沒有證據顯示被告是受酒精或藥物影響犯案。

官指未能駕馭高效能車輛 法官判刑時指，被告根本未能駕馭高效能私家車，他卻以高速行駛，結果令無辜生命被奪去。另外行車紀錄顯示，被告駕駛時一直播放着高聲量搖滾樂，這無疑會令他分神，實屬加刑因素。法庭以3年3個月及2年半作為兩罪的量刑起點，因被告認罪及量刑整體性，將刑期下調至3年2月。

案情指，事發傍晚6時許，被告駕駛其黃色寶馬私家車途經案發地點時，高速撞到一輛的士車尾後，失控剷上行人路，撞倒多名途人，再撞爛店舖捲閘後始停下。事件中兩名途人死亡，他們身體多處受傷，女死者當場死亡，男死者送院後證實死亡。另外兩名重傷的傷者分別有鼻骨骨折及下肢骨折等，其中一人現時走路仍須持拐杖輔助。涉事路段時速限制50公里，執法人員檢視行車紀錄，發現被告當時的駕駛速度高於限制，其時速一度高達81公里。案件編號：DCCC 948/2022