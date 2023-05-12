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港鐵非禮女童 淫狼就擒
【本報訊】昨日清晨7時許，執法部門接報，指一名13歲女童在一列港鐵車廂內，懷疑被人非禮。執法人員接報到場，在港鐵太子站截停一名懷疑涉案男子，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕該名姓陳（26歲）男子，隨即把他帶走扣留調查。
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