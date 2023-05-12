泰空運大麻花 拘收貨保安員

【本報訊】本周一及本周二，香港海關機場科人員根據風險評估原則，在香港國際機場揀選8個由泰國到港、寄給同一收件人，均報稱為零食的空運包裹。關員在檢驗過程中，發現這些包裹的X光影像有異，隨即打開包裹作進一步檢查，結果在包裹內發現有123包，俱由密實袋裝載共重10公斤的懷疑大麻花，市值約190萬元。

報稱零食 檢毒值190萬 海關毒品調查科接手跟進調查，至本周三下午時分，於觀塘區進行監控遞送行動，並拘捕一名收取包裹的懷疑涉案男子。該名64歲男子報稱任職保安員，他其後被押返黃大仙竹園北邨搜屋，惟未有進一步發現。初步調查相信，疑犯收取數千元報酬收取有關包裹。

機場調查課高級調查主任林子權指出，販毒分子利用上述方法把毒品運入本港，明顯是要增加海關的抽查難度，儘管有關包裹被報稱為零食，但關員發現部分包裹內根本沒有零食。林強調海關透過高科技儀器，以及風險管理系統的幫助，要偵破這些案件並不困難。若毒販妄想利用此等方法逃避海關偵查，最終只會功虧一簣。