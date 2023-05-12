驅鬼殺嬰案 父母各囚3個月

【本報訊】年僅14個月大女嬰於去年6月被發現倒斃八鄉水頭村村屋，頸部有大量傷痕。女嬰父母事後供稱覺得她被邪靈附身，遂用橄欖油為她驅鬼及嘗試讓她復活，而沒有送她去醫院。涉事父母最初被控以謀殺罪，之後控方改控他們對所看管兒童虐待或忽略罪。二人早前認罪，昨於粉嶺法院判刑。裁判官形容本案是家庭悲劇，兩名被告愛錫女兒，惟因錯誤受宗教影響而犯案，加上他們有悔意，故將兩人各判囚3個月。由於兩人皆已還押一段時間，料可在短時間內獲釋。

官指愛錫女兒 屬家庭悲劇 涉事的馬來西亞籍33歲男被告林道升，以及中國籍32歲女被告陳昭彤，二人均無業。控罪指他們於去年6月1日，在八鄉錦田水頭村某單位，故意虐待或忽略一名14個月大的女嬰。

辯方稱，男被告已還押335日，女被告則還押了逾200日，冀法庭判刑時考慮。裁判官稱，沒有證據指被告的行為導致女嬰死亡，本案控罪是指在女嬰不適後，沒有即時被送去醫院。

案情指，去年6月，女被告的父母未能聯絡到兩名被告，遂在6月3日晚到八鄉單位查看，惟無人應門。

事件報案後，執法人員到場破門入屋，發現兩名被告全裸躺在雜物房地上，女嬰則伏屍睡房角落一包嬰兒尿片下。驗屍後發現，女嬰頸部有超過10處傷痕，背部有屍斑，相信已經死去一至3日。

女被告其後指，6月1日凌晨3時許，發覺女嬰邪靈附身，遂為她驅魔，二人捉着女嬰將橄欖油傾倒她身上，這過程間歇進行直至同日下午二時。由於發現女嬰失去知覺。為了使其「復活」，二人向她吹氣及碰她四肢。女被告指，女嬰身上的傷痕是來自男被告手指甲。案件編號：FLCC 687/2022