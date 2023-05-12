69歲翁被捕 貓店長重返水族舖

【本報訊】旺角通菜街一間水族店的10歲貓店長「妙妙」，上月26日早上懷疑遭人盜去，店方事後在網上社交平台公開「天眼」截圖，當中攝下「妙妙」在路邊躺臥休息時，一名白髮灰衣男在旁密切觀察，待「妙妙」起身擬離開時，出手把牠抱走。

網民熱心轉載消息及協助尋找，惟遲遲未獲有力線索，店方遂於上周五報案求助。執法部門經跟進調查，於本周三清晨掩至葵青區，以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓廖（69歲）男子，同時尋回失貓。經相關機構檢查後，確認「妙妙」並無受傷或受殘酷對待。被捕男子其後獲准保釋候查。

精神頗佳 「唔係好應人」 事隔近半個月，「妙妙」終於失而復得，水族店負責人暨貓主崔太不禁喜上眉梢。她表示，「妙妙」原本只是普通街貓，從愛護動物協會領養她時僅3個月大，平日讓牠在店內自入自出，性格乖巧，從未想過會有賊人覬覦。由於「妙妙」體內植有晶片，愛協查證身份後，於本周三晚即時「貓」歸原主。雖然「妙妙」精神頗佳，能夠如常進食飲水，但似乎略為消瘦，而且「唔係好應人」，昨日中午亦匿藏閣樓休息。

崔太又稱，自「妙妙」失蹤後，一直擔心愛貓受人傷害甚至食用，如今雨過天青，她始放下心頭大石，坦言覺得開心及感恩。據悉，有人聲稱是在街上遇到「妙妙」，以為無人飼養才帶牠回家。崔太不排除相關可能性，認為真相有待執法人員進一步調查，但經此一役，她日後會替「妙妙」戴上頸帶，以作識別。