休班警涉毀店舖天眼 還押小欖

【本報訊】男警去年10月在休班期間涉嫌破壞上水一店舖的閉路電視鏡頭，其後被捕，被控以一項刑事損壞罪，案件昨於粉嶺裁判法院再提訊，被告暫時毋須答辯，辯方透露正與控方商討，會否以其他方法處理案件。裁判官把案押後至5月25日再訊，期間被告須還押小欖精神病治療中心看管。

控辯商其他處理方式 46歲被告黃志恆，報稱公務員。他是一名警員，據悉現已被停職。他被控於2022年10月30日，在香港新界北區上水新成路4A舖「洗車易雄仔汽車美容服務有限公司」，無合法辯解而損壞屬於上述公司的一部閉路電視鏡頭，意圖損壞該財產。

控方申請將案押後兩星期，以便替被告索取精神科報告，判斷他是否適合答辯。辯方則申請將案押後至7月，讓控辯雙方商討，是否可以用其他方式處理本案，同時申請讓被告繼續擔保外出。裁判官聽罷雙方陳詞後，拒絕辯方申請，下令被告還押小欖精神病治療中心，案件於5月中再訊。案件編號：FLCC 323/2023