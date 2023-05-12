蔡天鳳下月設靈 傳擬3D重塑遺體

模型與遺體結合

3D打印技術可修復在災難或意外事故中受損的遺體，能重塑已變形的臉部或缺損的組織器官。該技術只要家屬提供逝者的基本資料，如照片、身高、體重等，工作人員就能據此建立相關的人體3D模型，並以3D打印技術重製「遺體」，最後再由整容師修復細節，令其與遺體本身結合得更自然，過程中每個步驟都會充分徵詢家屬意見。