蔡天鳳下月設靈 傳擬3D重塑遺體
【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫一家殺害肢解烹屍，其殘肢至今下落不明。據了解，蔡的親屬將於6月18日，假大圍寶福紀念館地下寶福堂為死者設靈，翌日出殯，靈柩移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。消息指，葬禮並不對外開放，蔡的家屬將租用全幢殯儀館，以免外人擅入。遺體方面，擬透過3D打印技術、重塑身體部位以及容顏，予前來的親友悼念。
模型與遺體結合
3D打印技術可修復在災難或意外事故中受損的遺體，能重塑已變形的臉部或缺損的組織器官。該技術只要家屬提供逝者的基本資料，如照片、身高、體重等，工作人員就能據此建立相關的人體3D模型，並以3D打印技術重製「遺體」，最後再由整容師修復細節，令其與遺體本身結合得更自然，過程中每個步驟都會充分徵詢家屬意見。
至於蔡天鳳於大埔龍尾村遭碎屍案已在日前再提訊，案件押後至7月31日再訊。涉案6名被告包括鄺氏一家4口，即死者前夫鄺港智（28歲，無業）、前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）；以及男子林舜（41歲，遊艇公司職員）和女子潘巧賢（29歲，無業）；分別控以謀殺、妨礙司法公正罪及協助罪犯等罪。
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