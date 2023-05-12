港燈停電 揭賞罰制過時 開拓電網勿拖延

議員倡兩電融資透明化 承擔部分燃料價 較早前的港燈停電事故引致全城熱議，該事故造成港島多個地區停電，市民空調娛樂設施停擺，當區燈柱及交通燈亦熄滅，附近商舖及餐廳受影響。議員郭偉强及陸頌雄就事故與環境及生態局會面，並對港燈及中電對中期檢討提供意見及建議，他們認為港燈必須對事故負上全部責任，同時改善賞罰機制，建議盡快建設將軍澳137區填海區，連接內地電網將電力最快接駁至港島區，減輕港島區居民「捱貴電」的壓力，同時建議兩電減低准許利潤，燃料費不可全部轉嫁給消費者。

郭偉强認為港燈必須對停電事故包括接錯電纜等，負上全部責任，而歸根究柢應改善港燈賞罰機制。他又指，兩電須提高透明度，現時關於兩電投資方案，貸款利息等，兩電股東僅承擔7%的息口，其他則由用戶承擔。融資方案不夠透明，懷疑兩電與其他借貸公司有利益關係，而增加透明度有助消除疑慮。

促137區填海 駁內地電網 郭續指，當局須盡快建設將軍澳137區填海區，指137區地理位置優越，可連接內地電網將電力最快接駁至港島區，港燈電費高昂因其燃煤與燃氣的機組，不同於中電，從內地輸入核電，他期望137區落成後，港島區居民屆時可減緩「捱貴電」的壓力，又建議將人工島發電引入外來競爭，讓不同持份者可參與。

穩賺8%利潤 議員斥壟斷 另外，陸頌雄表示不少中小企面對電費貴問題，要求壟斷大電力供應商須對公共利益讓步。他指出，電力公司准許利潤為8%，僅僅為名義上的，會有額外超出8%的收益，包括提升營運表現獎金、節能指標能為公司省下9,600萬度電，會讓電力公司賺得三成半的電力收益，試問社會上哪裏還有這種穩賺8%收益而不虧錢，而電力公司燃料費成本則全數由消費者承擔。

他建議減低准許利潤，燃料費不可以全部轉嫁給消費者，又呼籲兩電公司應在自付部分燃料費的基礎上，尋求更便宜的燃料。促請港燈針對其固定資產實行更公開透明的賞罰制度及檢討機制。郭則補充雖然燃料費有所波動，但他坦言只有兩電自付一部分燃料成本才合理，並促主動與各持份者溝通。