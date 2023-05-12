拉丁舞師抽脂亡 在囚女西醫准上訴

【本報訊】拉丁舞女導師李嘉瑩於7年前接受背部抽脂療程後死亡，當日負責進行療程的女西醫關孝孜經審訊後，被裁定誤殺罪成，2021年10月判監禁6年。關不服定罪及刑罰提出上訴申請，同時亦申請在上訴期間保釋。上訴庭昨開庭處理，法官薛偉成聽罷陳詞後，決定批出上訴許可，將擇日頒布書面理由；同時亦批准關在等候上訴聆訊期間的保釋申請，保釋條件包括10萬元現金擔保、父親人事擔保20萬元、另需交出所有旅遊證件、不得離開香港，並需居住於報稱地址。

判監6年 獲准保釋

38歲上訴人關孝孜，於2006年在香港大學醫學院畢業，2007年開始執業。她被控一項誤殺罪，指她於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（終年32歲）。原審法官在判刑時指，死者將生命交託給上訴人，但上訴人手術期間的態度卻顯得「求其及隨心」，遠低於應有職業操守，既違反她的責任，也無視死者的生命安全，判被告監禁6年。案件編號：CACC244/2021