商報前職員涉向4下屬索賄 下月轉區院審

【本報訊】《香港商報》廣告部一名前助理總經理涉嫌向4名下屬索取及收受共約12萬元非法佣金。4名下屬被指在報館活動取得贊助費後，要向該前助理總經理支付款項，其中兩名下屬亦因涉嫌向他支付款項亦被起訴。

收受約12萬元非法佣金 案件昨於東區法院再提訊，裁判官將案押後至6月1日轉往區院審理。涉案3名被告准以5,000元至7萬元現金保釋，並須交出旅遊證件、不得離港及不得接觸控方證人。

被告依次是胡桁誌（又名胡智衡、42歲、《商報》廣告部前助理總經理）、李國維（49歲、《商報》前銷售代表）及敖錦輝（43歲、《商報》銷售代表）。3人共被控8罪，首兩名被告同被控3項串謀使代理人索取利益罪，指兩人於2021年9月1日至2022年2月13日，涉嫌串謀向另外兩名銷售代表索取3筆賄款，作為首被告協助該兩人取得其中兩項活動贊助的誘因或報酬。賄款為該兩名銷售代表就有關活動應獲支付佣金的30%。

次被告及第3被告另被控一項及4項向代理人提供利益罪。控罪指兩人於2020年1月21日至2022年1月20日，分別向首被告提供4筆共約8.3萬元及一筆5,000元的賄款，使首被告協助他們為上述活動取得贊助。案件編號：ESCC 739/2023