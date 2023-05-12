愈做愈差 港產業空心化 阻青年向上爬

企業上市一拖再拖 金融地位勢受挫 立法會昨日通過「全面推動產業升級轉型，促進金融、經濟多元發展」的議員議案，會上有議員批評香港產業出現「空心化」，作為國際金融中心「離地」，甚至是「嚴重倒退」，當中不少企業上市遭一拖再拖，導致香港國際金融中心地位備受挑戰。

議員洪雯表示，過去20年香港作為國際金融中心的功能大幅提升，然而香港產業出現「空心化」，製造業全數流失，指在這個情況下雖然失業率很低，但高質量和供年輕人的上升空間很少。她形容香港作為國際金融中心「離地」，指儘管香港可以東西方的資本互通，但有關資本並不扎根，香港只有融資作用，又批評「香港投資管理有限公司」的發展相當緩慢，至今仍未有詳情公布，促請當局加快程序。

外資不扎根 僅剩融資作用 議員黃俊碩則批評香港近年「嚴重倒退」，香港交易所在2018年取消創業板轉到主板上市機制，加上不少企業上市遭一拖再拖，直言這令香港國際金融中心地位備受挑戰。他認為，促進香港金融產業化不是單推出更多的金融產品，而是要令不同地區的資產可以在香港落戶和投資。

另一議員林健鋒要求當局鼓勵本地科研公司優先向本地企業轉移科研成果，並向初創企業提供配對資助和稅務優惠。林又促請政府將生命健康科技、人工智能、數據科學、金融科技等納入北部都會區規劃，讓上述項目成為香港新引擎。

議員陳沛良則認為，香港在金融科技應用明顯落後於內地，有研究報告反映，內地金融科技使用者佔整體人口百分比超過香港一倍，內地在這方面發展迅速，更是全球最大金融科技市場之一，促請政府與內地政府研究推出更多金融開放計劃，拓展本港金融科技發展空間。