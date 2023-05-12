港鐵明起兩日半價 加密班次 方便出行

【本報訊】因事故罰款額達到指定金額，港鐵將於明日及後日（14日）一連兩日舉行半價乘車日，是繼上月後第二次推出相關車費優惠。半價乘車會使客量大增，加上後日是母親節，市民外出慶祝共聚天倫，港鐵將於該兩日加強列車服務，合共增加660班列車，而輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量，方便乘客出行。

乘客於半價乘車日期間使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。半價優惠亦包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程，更可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用。

半價乘車日期間，港鐵8條路線將會加密班次，當中港島綫首日會加密到2.3至4.2分鐘一班車，次日則加密到3.1分鐘一班車；荃灣綫首日會加密到2.5至3.8分鐘一班車，次日則加密到2.8至4.6分鐘一班車；觀塘綫首日會加密到2.3至3.8分鐘一班車，次日則加密到4.6分鐘一班車。另外，該兩日東涌綫會加密到6.4分鐘一班車；南港島綫會加密到3.3至6分鐘一班車；東鐵綫大埔墟站至金鐘站會加密到3.5分鐘一班車；屯馬綫會加密到5.5分鐘一班車；迪士尼綫則會加密到5分鐘一班車。港鐵於該兩日會增加車站人手協助乘客，並密切監察車務情況，因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。