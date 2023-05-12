運署擬可強制司機交醫療報告

【本報訊】運輸署正檢視高齡司機續領車牌的體檢制度，有議員透露，港府計劃擴大運輸署署長權力，當懷疑職業司機有健康問題，可強制要求提交醫療報告。運輸業界支持收緊體檢要求，相信有助減少出現交通意外風險。

議員陸頌雄指，現時70歲或以上司機續牌時，須提交的體格檢驗證明書，當局計劃增加檢查項目，包括聽力和肌肉反應，並要呈報指明疾病和身體傷殘，如眼疾和耳疾等。他贊成增加檢查項目，建議由政府指定診所負責相關體檢服務，並津貼體檢費用。他又透露，當局擬強制懷疑有健康問題的司機提交醫療報告，而並非等到續牌時才提出要求。

研收緊高齡司機體檢 汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠指，高齡司機體檢時無劃一標準，醫生通常只會為司機量血壓和詢問病例，若收緊續牌的體檢要求，或及早發現司機潛在疾病，相信有助減少出現交通意外的風險，令乘客放心，司機開工時亦心安理得。

運輸署去年中成立專家小組檢視高齡司機體檢安排。就社會質疑相關政策多年來無與時並進，署長羅淑佩今年3月曾承諾，條件成熟時將盡快就政策諮詢業界及審議修例，重申「今次檢討不走數」。