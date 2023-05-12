濫用$2乘車優惠 罰則過低議員狠批

每年抽查僅兩趟 質疑4000個案非實況 長者及殘疾人士兩元乘車優惠計劃經常被人濫用。就港府日前公布，去年懷疑濫用個案逾4,000宗，有議員質疑數據未能完全反映實況，建議當局加強抽查，且增加罰款額以加強阻嚇。至於該計劃下港府今年度補貼差價預算已增至70億元，議員建議考慮限制乘車次數，倘超出限額，長者須自行承擔相關車資。

據港府最新文件顯示，去年懷疑濫用個案共4,042宗，361宗由運輸署聯同公共交通營辦商實地監察調查時發現，數量按年跌約35%；其餘3,681宗則是各公共交通營辦商執行查票發現，按年跌超過60%。其中，港鐵發現懷疑個案3,553宗，渡輪個案126宗，專營巴士及專營小巴各有一宗。

當局又指，過去3年共37宗涉及港鐵的相關檢控獲判罪成：同期內，兩宗由專營巴士營辦商轉交執法部門跟進的個案，則仍在調查中。

港鐵附例 捉到一次罰$500 議員陳健波昨質疑，相關宗數遠低於實況，指大部分個案由各公共交通營辦商查票時發現，「你信唔信專線小巴成年得一宗？」他反指港府每年抽查兩次已發現300多宗個案，足以反映濫用情況嚴重。

陳又指，現時港鐵附例列明，濫用長者乘車優惠的罰款為500元，有欠缺阻嚇力。他建議重犯者可加重罰則，「捉到係咪只係罰500元就算呢？如果係咁，好耐都捉唔到一次，咁（違法者）咪當（罰款）係成本囉」。

補貼無底洞 倡限乘車次數 他又建議，港府可運用大數據監察濫用情況，例如長者平均每日使用兩至三次，當有人使用次數過多時可進一步了解，甚至最後一步是考慮限制每日或每月乘車次數。他重申，其建議並非限制長者外出，亦不想影響正常使用，故限制措施可更有彈性，例如每月乘搭上限次數為150次，或限制每日搭車5次等，若超出限額則自行承擔相關車費。

陳認為，兩元乘車優惠涉及大量公帑，隨着人口老化，預計補貼成本只會愈來愈高，港府有需要盡快採取行動打擊濫用。他稱，港府現時財赤嚴重，有需「慳得就慳」，制止所有濫用、欺詐。