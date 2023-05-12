首個專用安置屋邨 料明年底落成

【本報訊】古洞北／粉嶺北發展區討論逾10年，港府多次交代清拆及居民重置安排，惟一直未有「成品實物」讓受影響居民安心。有議員早前聯同居民與發展局及其他部門會面討論安置事宜，提出多項關注，包括房屋協會於粉嶺百和路的首個專用安置屋邨的租住及買賣安排，以及寮屋量度室內面積，以釐定補償額的計算及程序問題等。

共1200伙 租金售價未定 議員劉國勳引述發展局稱，粉嶺百和路的首個專用安置屋邨項目將於明年下半年落成，共有約1,200個單位，500多個出租單位由220至470平方呎不等，至於近700個出售單位就介乎300至680平方呎。房協亦會提供261個「長者安居樂」單位供長者租住，惟專用安置屋邨的租金及售價仍未訂定。出售單位方面，當局會參考居屋預售模式，以樓花方式預售，並抽籤決定揀樓次序，單人申請者不能選購最大的單位。

劉國勳期望今年底或明年初預售，讓有意遷入專用安置屋邨的居民，即使未能選購合適單位，亦有足夠時間轉為申請出租單位，避免「兩頭唔到岸」。此外，他亦關注到當局由實地量度面積至計算實際補償額的程序中，與居民的溝通及通知上仍有改善之處，期望當局能改進，除信件外，亦應以手機短訊及電郵通知居民相關安排及結果。