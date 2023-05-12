劏房居民視察簡約公屋選址

【本報訊】有關注劏房團體昨組團與基層居民視察部分簡約公屋選址，認為位置較偏僻，並要求政府兌現輪候公屋3年上樓的承諾。而房屋局局長何永賢出席青年網台節目，繼續「硬銷」簡約公屋，會在啟德項目考慮加設幼兒服務。

屯門元朗偏僻 促兌現3年上樓承諾 全港劏房居民大聯盟昨組織約40位來自各區的居民到訪位於屯門小欖及元朗攸壆路的兩幅地考察，實地了解選址的地理位置及配套情況。參加考察團的居民唐女士說，簡約公屋位置較偏僻，冀望政府需要多考慮市民實際需要，從實際出發考慮是否適合居住。

大聯盟發言人表示，政府須履行輪候公屋3年上樓的承諾，在未能兌現前須提供短期性質的房屋，給予輪候超過3年的市民暫住，脫離惡劣的居住環境及免受不合理業主租金剝削。政府要確保任何形式的過渡性房屋供應措施，不應拖慢公屋興建的數量及速度，或減少投放於興建公屋的資源。

而繼硬推居住偏遠過渡性房屋，車程可以「洗滌心靈」，離地言論激嬲全城基層居民後；何永賢再次出席香港青年協會的網上節目，期間再次以備受爭議的啟德簡約公屋為例，稱當局會考慮加設幼兒服務，既照顧居民需要，同時亦能服務區內年輕家庭，達致社區共融。她更鼓勵營運機構聯繫更多社會資源，如捐贈基本電器及家具予有需要的入住家庭，減輕住戶財政壓力。