公屋平均輪候要等5.3年

【本報訊】公營房屋需求殷切，雖然房屋委員會有「三年上樓」承諾，惟近12年以來未試過達標，更甚是上屆政府官員曾指要多等20年才有望實現。房委會昨公布最新公屋輪候時間，截至今年3月底，一般申請者平均輪候時間為5.3年，較上一季微跌0.2年；而長者一人申請者的平均輪候時間不變，為3.9年。有議員要求政府加快編配工序，以進一步縮短輪候時間。

對於最新公屋輪候時間微跌，房委會解釋，平均輪候時間於2023年第一季錄得改善，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配；在消化了部分輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後，於今年第一季獲分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短，令整體平均輪候時間輕微縮短。而在今年3月底，累計約有13.32萬宗一般公屋申請，以及約9.71萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。

單身長者維持等3.9年 議員梁文廣指出，由去年3月底，公屋平均輪候時間錄得6.1年的新高，隨後持續下跌，至最新一季為5.3年，即過去一年整體下跌0.8年，進一步改善了公屋輪候的狀況。按趨勢他對未來公屋輪候狀況審慎樂觀，惟對於長者一人申請者平均輪候時間，連續3季都維持於3.9年，未有跟隨下跌而失望。

他認為要輪候時間繼續下跌，政府必須確保未來的公營房屋項目能如期落成，甚至爭取提早完成；其中今屆政府在《施政報告》提出在未來5年約有1.2萬個公屋單位，讓市民提早約3至18個月上樓，他期望政府及早公布能提早上樓的公屋項目細節，加快編配令公屋輪候時間得以持續改善。