環保署有條件批准環評報告 粉嶺高球場9‧1收地

粉嶺高爾夫球場32公頃土地，用作發展公營房屋的議論仍未間斷，環境保護署表示已就土木工程拓展署根據《環境影響評估條例》提出的申請，有條件批准其提交的「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究-可行性研究」環境影響評估報告；惟因應環境諮詢委員會提出要保育發展範圍內近0.4公頃林地，故要求土拓署仍須向環保署署長提交文件以供審批。

環保署稱，有關決定是經過全面和審慎考慮環評報告、相關環評研究概要和技術備忘錄的要求、於公眾查閱期間由環諮會和公眾根據《環評條例》所提交有關環境的意見，以及土木工程拓展署提交的附加資料後作出。

需修改房屋布局保育林地 當中批准條件為須向環保署提交相關文件以供審批，包括檢視及修改擬建房屋發展的詳細布局設計，以盡量保育分區內近0.4公頃的林地；及詳細景觀及視覺設計，以盡量減少擬建房屋發展對樹木保育、景觀及視覺的影響。

此外，環保署文件亦披露，環諮會對項目的4個建議，包括須善用分區2和分區3作公眾教育和享樂的地方，但同時要制訂全面的公眾教育和生態管理計劃，以平衡休閒和保育；檢視分區1的發展參數、潛在生態和對鄰近範圍的視覺影響等；檢視選址的文化遺產的重要性，以及發展地點的交通影響和安排。

發展局表示，粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東32公頃的北端用地發展公營房屋，興建12,000個單位，而南端用地作保育及康樂用途，並在合適規管下開放予公眾使用。不論城規程序進展如何，涵蓋該32公頃土地的短期租約將於今年8月31日屆滿，政府於9月1日將按計劃收回有關土地。康樂及文化事務署將負責有關場地的管理和保養工作，包括預留作公營房屋發展的北端部分，直至該部分交予土木工程拓展署開展工程。