3內地資深醫師來港參與中西醫協作

【本報訊】醫院管理局去年11月起展開「大灣區中醫訪問學者計劃」，先後有3名內地資深中醫專家來港參與中西醫協作。醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，過去半年計劃透過「師帶徒」方式，培訓35名本地中醫師。計劃已得到廣東省中醫藥局支持及認同，未來打算邀請更多腫瘤科、腦病科/神經內科、骨關節科、針灸科等內地中醫專家赴港，盼「專家庫愈來愈鼎盛」，有助深化臨床培訓。

「師帶徒」培訓35本地中醫 黃巧雲稱，計劃首階段於伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院，運用中西醫協作治療模式照顧新冠重症患者，內地專家為5名本地中醫師提供培訓。有參與者反映機會難得，而本地西醫團隊亦認同中西醫共同制訂臨床方案的可行性，認為雙方合作順利。

至於計劃第二階段則於今年3月進行，涉及5間公立醫院，包括威爾斯親王醫院、基督教聯合醫院、沙田醫院、東華醫院及靈實醫院，30名本地中醫師參與，包括檢視中西醫協作服務「中風治療」臨床方案、首先探討呼吸科的中西醫協作模式等。

廣東省中醫院主任中醫師謝東平表示，他接觸到的本地西醫非常專業，深入了解後更認為雙方想法一致，對中西醫協作持開放態度。他又指本地中醫師的中醫基礎良好，參與住院臨床培訓時「好快上手」。

議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光說，計劃為本地醫師帶來不少寶貴經驗，歡迎政府考慮將呼吸外科採用中西醫協作。他期望邀請更多專家來港，相信有助本港中醫界推動專科制度借鏡。