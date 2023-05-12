中大揭11種蝦致敏原 提升診斷準確性

與泰國團隊合作 分析兩地個案 食物敏感最嚴重可引致患者死亡，而甲殼類海產是最常見引致過敏的食物，其中以蝦最為普遍，惟目前的常規蝦敏感測試診斷準確性仍有待改善。香港中文大學醫學院與泰國研究團隊合作，透過分析多宗蝦敏感個案，成功發現11種相關致敏原，研究結果有助提升診斷蝦敏感的準確性。

中大研究團隊與泰國大學及醫院合作，分別在香港及泰國招募了85名於5年內曾至少出現兩次蝦敏感人士，透過提取大虎蝦的蝦類蛋白，為他們進行血清過敏測試，最終成功確認11種與蝦敏感相關的致敏原，包括一種新致敏原「肝糖磷解酶」，以及找出在港泰兩地最有助精準檢測蝦過敏的各3種致敏原。

團隊又發現，即使是同一種蝦，但兩地流行的蝦類致敏原卻存在差異，或與不同地區的飲食習慣及環境因素有關。團隊認為，是次研究能為不同地域的蝦敏感患者管理帶來啟示。有關研究詳情已在權威過敏科國際醫學期刊Allergy發表。

皮刺血液測試 假陽性高達80% 中大醫學院兒科學系教授黃永堅表示，食物敏感最嚴重可引致患者死亡，但要分辨出「併發過敏」及「無症狀過敏」患者，亦是一大挑戰，尤其現時針對蝦敏感的診斷方法準確性有限，坊間的皮刺測試或血液過敏測試，其假陽性更高達八成，致有不少食物過敏患者被當成蝦敏感誤診個案，加上口服激發測試成本昂貴，且存在高風險，故認為是次研究有助鎖定致敏原，以進行精準診斷，對症下藥。

劉太分享指，其兒子約3歲時發現對海鮮敏感，「誇張到打邊爐嗰陣沾染咗少少海鮮湯水，佢都會喉嚨痕、個身起晒紅疹」，自此家中幾乎杜絕海鮮。直至他15歲接受血液測試，發現他對蝦雖有過敏反應，但未算嚴重。

中大醫學院雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會兒科教授梁廷勳則指出，部分患者食蝦後感到不適，甚或進行血液測試後發現抗體含量高，就認定自己蝦敏感，但實際上卻有些人對各種蝦類致敏原的反應低，譬如只是吃了不乾淨的蝦才感不適，故該測試方法有助更準確觀察患者對致敏源的過敏反應和嚴重程度，以幫助醫生更好判斷患者病情。